Politico: Евросоюз не намерен запрещать импорт российского газа в новом пакете санкций

На данный момент Брюссель выступает против того, чтобы вводить санкции на импорт газа по российским газопроводам, которые обеспечивают им Германию и Польшу, информирует Politico. Таким образом, крайне маловероятно, что 11-ый пакет санкций будет включать в себя запрет на импорт газа в связи с отсутствием согласования между всеми членами ЕС.