Politico: Евросоюз не намерен запрещать импорт российского газа в новом пакете санкций

Американское издание Politico раскрыло планы Евросоюза на готовящийся пакет антироссийских санкций, который должен стать 11-м на счету ЕС.
На данный момент Брюссель выступает против того, чтобы вводить санкции на импорт газа по российским газопроводам, которые обеспечивают им Германию и Польшу, информирует Politico. Таким образом, крайне маловероятно, что 11-ый пакет санкций будет включать в себя запрет на импорт газа в связи с отсутствием согласования между всеми членами ЕС.
Ранее сообщалось, что страны G7 и ЕС намерены запретить поставки газа из России в Германию и Польшу. После начала специальной военной операции по этим двум направлениям импорт газа был сокращен, однако продолжался. Позднее появилась идея и полном прекращении поставок. Германия также изъявляла желание полностью отказаться от российского газа, несмотря на отсутствие европейских аналогов.