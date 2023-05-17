В Марий Эл произошло возгорание многоквартирного дома

Пожар начался около 19:00, причины возгорания пока не установлены. Заместитель Волжского межрайонного прокурора прибыла на место происшествия. В настоящее время органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении временного жилья жителям дома, чьи квартиры пострадали от пожара. Прокуратура региона взяла под контроль расследование произошедшего и проверку обстоятельств произошедшего