В Марий Эл произошло возгорание многоквартирного дома

Возгорание произошло 16 мая, в одной из квартир жилого многоквартирного дома на улице Финская в селе Новые Параты Волжского района республики Марий Эл. Об сообщает издание «Известия».
Пожар начался около 19:00, причины возгорания пока не установлены. Заместитель Волжского межрайонного прокурора прибыла на место происшествия. В настоящее время органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении временного жилья жителям дома, чьи квартиры пострадали от пожара. Прокуратура региона взяла под контроль расследование произошедшего и проверку обстоятельств произошедшего
Ранее СМИ сообщили, что в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 17 мая сгорело сразу несколько автомобилей. Сообщается, что полностью выгорели три легковых автомобиля, припаркованные рядом транспортные средства получили различные повреждения.