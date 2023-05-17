В Помпее нашли еще двух жертв извержения вулкана почти двухтысячелетней давности

Как сообщает сайт CNN, пара обнаруженная учеными, была не младше 55 лет и найдена во время раскопок островка Дома целомудренных влюбленных. Их убило падение двух стен внутрь здания. Именно перекрытие трупов слоем камней и кирпичей не давало ученым обнаружить их.