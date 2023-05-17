В Помпее нашли еще двух жертв извержения вулкана почти двухтысячелетней давности

Археологи, проводящие раскопки в Помпее, обнаружили двух новых жертв землетрясения, сопровождавшего извержение вулкана Везувий в 79 году нашей эры.
Как сообщает сайт CNN, пара обнаруженная учеными, была не младше 55 лет и найдена во время раскопок островка Дома целомудренных влюбленных. Их убило падение двух стен внутрь здания. Именно перекрытие трупов слоем камней и кирпичей не давало ученым обнаружить их.
«Состояние западной стены демонстрирует огромную силу землетрясений, которые произошли одновременно с извержением», - заявляют археологи.
В соседней комнате была обнаружена каменная кухонная стойка, покрытая толченой известью. Это, по словам ученых, говорит о том, что во время извержения поблизости велись строительные работы.
«Находка демонстрирует, как много еще предстоит узнать об ужасном извержении 79 года н.э., и подтверждает необходимость продолжения научных исследований и раскопок», - заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.
Ранее в Германии были найдены следы человека возрастом 300 тысяч лет.