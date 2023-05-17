Военный эксперт Леонков: Patriot бессилен перед «Кинжалом»

Эксперт пояснил, что Patriot не только плохо видит «Кинжал», но и не может обеспечить на него наведение. По его мнению, запущенные в «молоко» ракеты свидетельствуют о «жесте отчаяния, а не о действиях профессионалов». Леонков также отметил, что после израсходования всего боезапаса на попытку сбить «Кинжал», Patriot оказался бесполезен, так как его РЛС и пункт управления были уничтожены.