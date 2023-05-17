Военный эксперт Леонков: Patriot бессилен перед «Кинжалом»

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что факт того, что Patriot израсходовал 32 ракеты, но не смог сбить цель, демонстрирует его полную неэффективность против гиперзвуковых ракет России. Об этом сообщает издание «Известия».
Он отметил, что при уничтожении зенитного комплекса Patriot в Киеве, Вооруженные Силы России использовали тактику, которая была известна еще в 90-х годах. Он не раскрыл подробности тактики, отметив, что ракетчики России заставили Patriot включиться в боевую работу, что позволило обнаружить позиционный район комплекса и нанести по нему удар.
Эксперт пояснил, что Patriot не только плохо видит «Кинжал», но и не может обеспечить на него наведение. По его мнению, запущенные в «молоко» ракеты свидетельствуют о «жесте отчаяния, а не о действиях профессионалов». Леонков также отметил, что после израсходования всего боезапаса на попытку сбить «Кинжал», Patriot оказался бесполезен, так как его РЛС и пункт управления были уничтожены.
Ранее СМИ сообщили, что США готовы произвести ремонт подбитого комплекса Patriot в том случае, если это будет необходимо. С таким заявлением выступил официальный представить Пентагона Джон Кирби.