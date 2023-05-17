Ученые рассказали, как кратно снизить риск заболевания пневмонией и гриппом

Сайт CNN поделился новым исследованием Британских научных сотрудников, в котором ученые объясняют связь между занятиями спортом и снижением риска заболевания пневмонией и гриппом.
Так, исследование показывает, что занятия аэробикой и тренировками в спортзале снижают риск смерти от пневмонии и гриппа на 48%. В эксперименте приняли участие более 570 тыс. человек. Изучение проходило на протяжении 20 лет, с 1998 по 2018 год.
«Физическая активность может быть еще одним мощным средством защиты», -заявил ведущий автор исследования, доктор Брайант Уэббер.
Хотя бы 70 минут в неделю уже уменьшают риск на 21%, показывают данные. При занятии более 600 минут в неделю, риск смерти от данных заболеваний наоборот, растет на 41%.
«Это не требует больших временных затрат, но может принести большую пользу здоровью», - подвел итоги сотрудник CNN, отвечающий за фитнес профессиональных спортсменов Дана Сантас.
Ранее врачи рассказали о последствиях перенесенной кори.