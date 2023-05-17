Ученые рассказали, как кратно снизить риск заболевания пневмонией и гриппом

Так, исследование показывает, что занятия аэробикой и тренировками в спортзале снижают риск смерти от пневмонии и гриппа на 48%. В эксперименте приняли участие более 570 тыс. человек. Изучение проходило на протяжении 20 лет, с 1998 по 2018 год.