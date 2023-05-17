«Лучший день в жизни»: Нападающий «Зенита» Малком рассказал о новорожденном сыне

26-летний бразильский нападающий впервые стал отцом и рассказал радостную новость своим подписчикам, опубликовав в социальных сетях фотографию, где он держит своего новорожденного сына на руках. Ребенка было решено назвать Габриэлем. Под фотографией Малком написал, что очень долго ждал этого момента, который для него лучшим днем в жизни. Известно, что малыш родился 13 мая в день, когда «Зенит» официально был признан десятикратным чемпионом Российской премьер-лиги и награжден кубком чемпионата.