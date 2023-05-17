«Отечественный производитель»: В Перми начали продавать кофе из грудного молока

Пермский бизнесмен Кобелев опубликовал объявление, где искал женщин, согласных отдать ему свое грудное молоко для изготовления кофе в его кофейне. На данный момент нашлось уже девять женщин, которые стали сотрудничать с таким необычным бизнесом и продавать свое грудное молоко для массового потребления. За один литр женщины получают одну тысячу рублей. По словам Кобелева, в день у него заказывают около 50 стаканов такого кофе. Стоимость одной чашки составляет 650 рублей, информирует Mash.