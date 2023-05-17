«Отечественный производитель»: В Перми начали продавать кофе из грудного молока

Предприниматель в Перми Максим Кобелев начал продавать кофе на основе грудного молока женщин, которые добровольно согласились спонсировать кофейню подобными добавками «отечественного производства».
Пермский бизнесмен Кобелев опубликовал объявление, где искал женщин, согласных отдать ему свое грудное молоко для изготовления кофе в его кофейне. На данный момент нашлось уже девять женщин, которые стали сотрудничать с таким необычным бизнесом и продавать свое грудное молоко для массового потребления. За один литр женщины получают одну тысячу рублей. По словам Кобелева, в день у него заказывают около 50 стаканов такого кофе. Стоимость одной чашки составляет 650 рублей, информирует Mash.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые заявили о пользе кофе для работы мозга. Согласно исследованиям, ежедневное употребление 2-3 чашек кофе в день позволяет предотвратить нейродегенеративные заболевания.