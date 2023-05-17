Артист Евгений Петросян впервые предстал перед публикой после слухов о госпитализации

Народный артист РСФСР Евгений Петросян впервые появился на публике после прохождения плановых медицинских обследований. Об этом пишет сайт Woman.ru.
Юморист рассказал, что у его все хорошо со здоровьем. Он призвал общественность не переживать за него и «не нагнетать» ситуацию. До этого некоторое время назад в Сети активно распространялись слухи об экстренной госпитализации Петросяна. В скором времени после появления такой информации жена артиста Татьяна Брухунова опровергла сообщения о проблемах с его здоровьем, а позже и сам артист вышел на связь с хорошими новостями.
Ранее сообщалось, что врач-сексолог Елена Тропина рассказала о пользе и вреде мужской мастурбации. Эксперт заявила, что замена половой жизни самоудовлетворением влечет серьезные последствия для отношений.