Артист Евгений Петросян впервые предстал перед публикой после слухов о госпитализации

Юморист рассказал, что у его все хорошо со здоровьем. Он призвал общественность не переживать за него и «не нагнетать» ситуацию. До этого некоторое время назад в Сети активно распространялись слухи об экстренной госпитализации Петросяна. В скором времени после появления такой информации жена артиста Татьяна Брухунова опровергла сообщения о проблемах с его здоровьем, а позже и сам артист вышел на связь с хорошими новостями.