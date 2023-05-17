Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Пол Даббар, в интервью для Esquire объяснил, почему человечество не должно опасаться масштабной стройки АЭС.
Использование «зеленой» энергии становится все более распространенным, но ветер и солнце непостоянны и не могут обеспечить всей необходимой мощностью.
«Ни один настоящий инженер не может даже представить себе больше 80% от энергии ветра и солнца», - заявил Даббар.
Ядерная энергетика же не только считается одной из самых «чистых», но и обеспечивает 20% всех мощностей США. Скептицизм не оправдан буквально ничем, ведь современные системы безопасности на АЭС работают практически идеально, учетом безопасной постройки и сейсмоустойчивости.
«Вы либо собираетесь использовать газовые установки с улавливанием углерода, либо вам понадобится ядерная энергия», - считает ученый.
Геотермальные станции хоть и эффективны, но могут работать лишь на определенных территориях, а такие большие страны как США или Россия не могут себе позволить оставить без электроэнергии весь свой центр.
Наступление атомного века близится к нам со огромной скоростью, учитывая рост населения, требования мануфактур и увеличение заселенной площади. Главное, в 2050 году, когда количество людей на планете удвоится, не погубить нашу родную экосистему, а именно для этого нам и понадобятся современные и технологичные АЭС.
Ранее Россия подтвердила свое участие в постройке нового энергоблока для АЭС в Египте.