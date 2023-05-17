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Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Технологии
Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Пол Даббар, в интервью для Esquire объяснил, почему человечество не должно опасаться масштабной стройки АЭС.

Использование «зеленой» энергии становится все более распространенным, но ветер и солнце непостоянны и не могут обеспечить всей необходимой мощностью.

«Ни один настоящий инженер не может даже представить себе больше 80% от энергии ветра и солнца», - заявил Даббар.

Ядерная энергетика же не только считается одной из самых «чистых», но и обеспечивает 20% всех мощностей США. Скептицизм не оправдан буквально ничем, ведь современные системы безопасности на АЭС работают практически идеально, учетом безопасной постройки и сейсмоустойчивости.

«Вы либо собираетесь использовать газовые установки с улавливанием углерода, либо вам понадобится ядерная энергия», - считает ученый.

Геотермальные станции хоть и эффективны, но могут работать лишь на определенных территориях, а такие большие страны как США или Россия не могут себе позволить оставить без электроэнергии весь свой центр.

Наступление атомного века близится к нам со огромной скоростью, учитывая рост населения, требования мануфактур и увеличение заселенной площади. Главное, в 2050 году, когда количество людей на планете удвоится, не погубить нашу родную экосистему, а именно для этого нам и понадобятся современные и технологичные АЭС.

Ранее Россия подтвердила свое участие в постройке нового энергоблока для АЭС в Египте.
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