Ученый Пол Даббар объяснил, почему не стоит бояться ядерной энергии

Наступление атомного века близится к нам со огромной скоростью, учитывая рост населения, требования мануфактур и увеличение заселенной площади. Главное, в 2050 году, когда количество людей на планете удвоится, не погубить нашу родную экосистему, а именно для этого нам и понадобятся современные и технологичные АЭС.