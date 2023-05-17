Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 300 км от Алма-Аты

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 303 километрах к юго-востоку от Алма-Аты на территории Китайской Народной Республики. Сейсмическая активность произошла на глубине в 15 тысяч метров, а ее магнитуда составила 5,4. На данный момент информация о последствиях отсутствует.