Redacted News: Великобритания обучает солдат ВСУ убивать свою страну с помощью онкологии

Ранее сообщалось, что эксперт Евгений Тишковец прокомментировал использование снарядов с обедненным ураном на поле боя. Он заявил, что подобная практика применялась в Сербии и сейчас ежегодно сотни детей страдают от этого и около 15% зараженных, у которых выявлены онкологические заболевания, умирают, потому что их невозможно спасти.