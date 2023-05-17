Вооруженные силы Великобритании начали обучение солдат украинской армии по использованию боеприпасов с обедненным ураном на поле боя.
Британские войска проводят обучение ВСУ для того, чтобы научить их использовать снаряды с обедненным ураном против противников. Однако все подобные учения невозможно воспринимать иначе чем обучение по тому, как «убить» Украину и «обеспечить онкологическими заболеваниями враждующие стороны», заявил журналист Клейтон Моррис в эфире Redacted News.
Ранее сообщалось, что эксперт Евгений Тишковец прокомментировал использование снарядов с обедненным ураном на поле боя. Он заявил, что подобная практика применялась в Сербии и сейчас ежегодно сотни детей страдают от этого и около 15% зараженных, у которых выявлены онкологические заболевания, умирают, потому что их невозможно спасти.