Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

Адвокат Сергей Гаевский сообщил, что при повреждении имущества беспилотниками, россияне могут обратиться за материальной помощью к местному подразделению ГО и ЧС. Об этом сообщает издание URA.RU.
Прибывшие на место сотрудники, при участии местной администрации, составят акт обследования поврежденного жилого помещения, который затем нужно предоставить в администрацию для получения компенсации из средств государственного бюджета.
Для того чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо иметь заявление о помощи, документы, подтверждающие право собственности на поврежденные объекты недвижимости, акт обследования жилого помещения, составленный представителями ГО и ЧС, а также документы, удостоверяющие личность гражданина и его семьи.
После проведения обследования жилого помещения местная администрация в течение 10 дней принимает решение о включении или не включении владельца в списки на получение материальной и финансовой помощи. Однако адвокат подчеркнул, что граждане не получат компенсацию, если вред в результате атак нанесен самовольным постройкам.
Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал что делать при виде беспилотника. Он посоветовал совершить видеофиксацию летательного аппарата и вызвать сотрудников полиции.