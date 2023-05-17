Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

После проведения обследования жилого помещения местная администрация в течение 10 дней принимает решение о включении или не включении владельца в списки на получение материальной и финансовой помощи. Однако адвокат подчеркнул, что граждане не получат компенсацию, если вред в результате атак нанесен самовольным постройкам.