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Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

Общество
Адвокат Гаевский рассказал что делать, если БПЛА повредил имущество

Адвокат Сергей Гаевский сообщил, что при повреждении имущества беспилотниками, россияне могут обратиться за материальной помощью к местному подразделению ГО и ЧС. Об этом сообщает издание URA.RU.

Прибывшие на место сотрудники, при участии местной администрации, составят акт обследования поврежденного жилого помещения, который затем нужно предоставить в администрацию для получения компенсации из средств государственного бюджета.

Для того чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо иметь заявление о помощи, документы, подтверждающие право собственности на поврежденные объекты недвижимости, акт обследования жилого помещения, составленный представителями ГО и ЧС, а также документы, удостоверяющие личность гражданина и его семьи.

После проведения обследования жилого помещения местная администрация в течение 10 дней принимает решение о включении или не включении владельца в списки на получение материальной и финансовой помощи. Однако адвокат подчеркнул, что граждане не получат компенсацию, если вред в результате атак нанесен самовольным постройкам.

Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал что делать при виде беспилотника. Он посоветовал совершить видеофиксацию летательного аппарата и вызвать сотрудников полиции.
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