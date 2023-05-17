Российские бойцы получат новейшую гаубицу 2С25М

Представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех», сообщили, что поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в 2024 году. Об этом сообщает издание URA.RU.
Это произойдет после корректировки конструкторской документации и ее представления межведомственной комиссии, а также подготовки к массовому производству боевых машин. В первом полугодии 2022 года самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания. Она оснащена мощным 125-миллиметровым орудием и обладает огневой мощью, сравнимой с танком Т-90МС. Кроме того, машина может быть оснащена управляемыми ракетами.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ. Отмечается, что на данный момент они не используются в прямых штурмовых действиях.