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Названы лучшие упражнения, помогающие убрать жир с боков

Спорт
Названы лучшие упражнения, помогающие убрать жир с боков

Специалисты из издания MEN TODAY рассказали россиянам как избавиться от ненужного жира с боков при помощи всего лишь трех упражнений.

Живот имеет свойство накапливать на себе жир в первую очередь, что может перекрыть даже самые накачанные руки и плечи. Убрать бока вам помогут правильный рацион, ведь дефицит калорий крайне эффективен в жиросжигании, а еще активные физические тренировки.

Начните отжиматься на лопатках. Встаньте в стандартную позу для отжимания и начинайте стягивать их друг к другу пока опускаете тело. До конца сгибать руки не стоит, можете повредить свой плечевой каркас.

Жим одной рукой поможет вам еще и развить мускулатуру плеч и рук. Привяжите резинку к прочно закрепленной шведской стенке или двери, возьмите край в руку и начните «бить воздух».

Пуловер с гантелями может быть полезен только при наличии необходимого снаряда, не экспериментируйте с бутылками воды и дисками от штанги. Лягте на скамейку, возьмите гантели в руки как будто держите канат и начните заводить их за лежащую голову и обратно. Пот, рельеф и худоба вам обеспечены.

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