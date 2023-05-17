Названы лучшие упражнения, помогающие убрать жир с боков

Пуловер с гантелями может быть полезен только при наличии необходимого снаряда, не экспериментируйте с бутылками воды и дисками от штанги. Лягте на скамейку, возьмите гантели в руки как будто держите канат и начните заводить их за лежащую голову и обратно. Пот, рельеф и худоба вам обеспечены.