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Несколько дорогих иномарок сгорело в Московском районе Санкт-Петербурга ночью 17 мая

Происшествия
Несколько дорогих иномарок сгорело в Московском районе Санкт-Петербурга ночью 17 мая

Главное управление МЧС по г. Санкт-Петербургу сообщило о поступлении информации в 03:16 о пожаре в Московском районе. Информация о пострадавших к настоящему моменту отсутствует. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что у корпуса №2 дома №24 на Пулковском шоссе трех легковых автомобиля «Мерседес», «Фольксваген» и «БМВ» сгорели. Также припаркованные рядом машины «Инфинити» и «Ленд Крузер» обгорели частично. К борьбе с распространением огня были привлечены две единицы специальной техники и десять человек личного состава МЧС. Пожар был ликвидирован в 03:37.
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