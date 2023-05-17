Несколько дорогих иномарок сгорело в Московском районе Санкт-Петербурга ночью 17 мая

Сообщается, что у корпуса №2 дома №24 на Пулковском шоссе трех легковых автомобиля «Мерседес», «Фольксваген» и «БМВ» сгорели. Также припаркованные рядом машины «Инфинити» и «Ленд Крузер» обгорели частично. К борьбе с распространением огня были привлечены две единицы специальной техники и десять человек личного состава МЧС. Пожар был ликвидирован в 03:37.