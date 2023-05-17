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Эксперт Татьяна Григорьева дала прогноз на «захват» российского рынка китайскими автомобильными брендами

Общество
Эксперт Татьяна Григорьева дала прогноз на «захват» российского рынка китайскими автомобильными брендами

Эксперт Татьяна Григорьева рассказала о прогнозах на автомобильном рынке в текущем году.

На данный момент из всех иностранных компаний в России остались в основном только китайские бренды, такие как Geely, Lifan и BWD. Лидерство китайских автомобилей на российском рынке началось в 2022 году, после того, как некоторые автомобильные компании покинули Россию из-за санкций. Судя по текущему положению дел, касательно популяризации китайских брендов, уже к концу 2023 года, более 60% будет принадлежать именно компаниям автопрома Китая, информируют «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность китайских брендов на российском рынке. По его словам, пустоты в природе существовать не может, поэтому любое «пустое пространство» заменяется чем-то. Так и произошло с российским авторынком, в котором образовался вакуум после ухода европейских компаний, однако он заполнился китайскими машинами.
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