Красный Крест предложил посредничество в обмене пленными между Россией и Украиной

С таким предложением выступил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов. Он отметил, что МККК уже занимается поиском пропавших без вести людей в России и Украине, работая в тесном сотрудничестве с национальными справочными бюро. Организация регистрирует обращения близких и запускает поисковые запросы, чтобы уменьшить число пропавших без вести людей.