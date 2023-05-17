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Красный Крест предложил посредничество в обмене пленными между Россией и Украиной

Политика
Красный Крест предложил посредничество в обмене пленными между Россией и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность стать посредником в обмене военнопленными между Россией и Украиной, но пока организация не принимала участия в этом процессе. Об этом сообщает издание URA.RU.

С таким предложением выступил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов. Он отметил, что МККК уже занимается поиском пропавших без вести людей в России и Украине, работая в тесном сотрудничестве с национальными справочными бюро. Организация регистрирует обращения близких и запускает поисковые запросы, чтобы уменьшить число пропавших без вести людей.

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что стороны рассматривают возможность обмена военнопленными в формате «всех на всех». Он отметил, что реализация такого плана станет беспрецедентной в мировой истории.
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