Волосатые ладошки и слепота: сексолог Тропина рассказала россиянам про опасности мужской мастурбации

Врач-сексолог Елена Тропина рассказала сайту 5-tv о пользе и вреде мужской мастурбации.
Так, она призвала девушек не волноваться от того, что их возлюбленный мастурбирует, ведь это не обязательно означает пропажу влечения, заболевания и извращения партнера. Самоудовлетворение она считает отличным способом сублимации и восполнения нехватки секса.
«Я как сексолог позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными», - заявила Тропина
Однако, она отметила и опасные моменты, ведь если мужчина начинает заменять всю свою сексуальную жизнь мастурбацией, то это неизменно приведет к конфликту и дальнейшему краху взаимоотношений.
«Вместе — да, вместо — нет», - подчеркнула врач.
Также, сексолог призвала не верить в глупые и средневековые мифы о мастурбации. Поверьте, от получения сексуального удовольствия волосы на ладонях и слепота еще ни у кого не начиналась.
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