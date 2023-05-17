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Волосатые ладошки и слепота: сексолог Тропина рассказала россиянам про опасности мужской мастурбации

Общество
Волосатые ладошки и слепота: сексолог Тропина рассказала россиянам про опасности мужской мастурбации

Врач-сексолог Елена Тропина рассказала сайту 5-tv о пользе и вреде мужской мастурбации.

Так, она призвала девушек не волноваться от того, что их возлюбленный мастурбирует, ведь это не обязательно означает пропажу влечения, заболевания и извращения партнера. Самоудовлетворение она считает отличным способом сублимации и восполнения нехватки секса.

«Я как сексолог позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными», - заявила Тропина

Однако, она отметила и опасные моменты, ведь если мужчина начинает заменять всю свою сексуальную жизнь мастурбацией, то это неизменно приведет к конфликту и дальнейшему краху взаимоотношений.

«Вместе — да, вместо — нет», - подчеркнула врач.

Также, сексолог призвала не верить в глупые и средневековые мифы о мастурбации. Поверьте, от получения сексуального удовольствия волосы на ладонях и слепота еще ни у кого не начиналась.

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