Forbes: ВСУ потеряли более трети переданных им гаубиц

Вооруженные силы РФ активно уничтожают поставленную Украине западную технику, делая особый акцент на артиллерийских системах. Об этом сообщает издание Forbes.
По данным издания на сегодняшний день Украина получила около 390 буксируемых артиллерийских орудий и 440 самоходных гаубиц. Авторы материала отмечают, что несмотря на некоторую эффективность переданного оружия, его количество стремительно сокращается из-за действий ВС РФ. Из 152 буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм, поставленных в Украину, более трети повреждены или уничтожены, отмечает издание. Кроме того, российские войска активно уничтожают старые самоходные артиллерийские системы НАТО, которые могут передвигаться самостоятельно. Польские самоходные гаубицы «Краб» и американские M-109 также были «серьезно потрепаны».
Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ вывели из строя американский ЗРК Patriot. Специалисты из США оценивают состояние комплекса и устанавливают подлежит ли он ремонту.