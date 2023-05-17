Forbes: ВСУ потеряли более трети переданных им гаубиц

По данным издания на сегодняшний день Украина получила около 390 буксируемых артиллерийских орудий и 440 самоходных гаубиц. Авторы материала отмечают, что несмотря на некоторую эффективность переданного оружия, его количество стремительно сокращается из-за действий ВС РФ. Из 152 буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм, поставленных в Украину, более трети повреждены или уничтожены, отмечает издание. Кроме того, российские войска активно уничтожают старые самоходные артиллерийские системы НАТО, которые могут передвигаться самостоятельно. Польские самоходные гаубицы «Краб» и американские M-109 также были «серьезно потрепаны».