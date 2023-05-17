Американский эксперт Джим Роджерс заявил, что время доллара подошло к концу

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар начал терять свою актуальность. Об этом сообщил сайт агентства РИА Новости.
Причиной для этого, по мнению эксперта, послужило то, что США стали самыми большими должниками в мире.
«Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту», - подчеркнул эксперт.
Отсутствие «нейтралитета» у доллара не позволяет ему стать единой международной валютой. В роли нового «вождя» из мира финансов он видит китайский юань, хоть он не совсем свободен.
«Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу», - резюмировал Роджерс.
Ранее аналитик Вячеслав Абрамов дал оценку экономической ситуации в США.