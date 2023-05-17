«Только не блокируй»: Диана Арбенина впервые спела для жителей Армении

Арбенина была в Армении в 2006 году, но тогда это была как раз дружеская поездка, туристической направленности. С тех пор, как говорится, много воды утекло. В 2023 году ее концерты в России стали отменять. Нередко высказывается мнение, что все из-за позиции исполнительницы, касаемо проведения специальной военной операции на Украине. В апреле сообщалось о том, что концерты в ряде российских городов не состоятся. В мае у нее был запланирован гастрольный тур по некоторым странам СНГ.