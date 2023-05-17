«Только не блокируй»: Диана Арбенина впервые спела для жителей Армении

15 мая в Ереване состоялся концерт Дианы Арбениной. Шоу называлось «Авиарежим», также, как и одна из ее песен в альбоме 2020 года.
Концертный зал в столице Армении был рассчитан примерно на 2000 зрителей, большая часть мест оказалась продана, так как в Ереване солистку «Ночных снайперов» ждали давно. Как рассказала сама Арбенина, она очень хотела выступить в этом городе - это была давняя мечта. Дело в том, что у нее есть близкий друг, с которым они «бок о бок» около 20 лет. Он армянин.
Арбенина была в Армении в 2006 году, но тогда это была как раз дружеская поездка, туристической направленности. С тех пор, как говорится, много воды утекло. В 2023 году ее концерты в России стали отменять. Нередко высказывается мнение, что все из-за позиции исполнительницы, касаемо проведения специальной военной операции на Украине. В апреле сообщалось о том, что концерты в ряде российских городов не состоятся. В мае у нее был запланирован гастрольный тур по некоторым странам СНГ.
После выступления певицы в Ереване стало известно, что тур по городам Узбекистана с 17 по 19 мая был отменен из-за невозможности выполнения технических райдеров. Связана эта отмена с какими-либо другими причинами — неизвестно. При этом, стоит отметить, что в Ереване публика встретила певицу очень тепло, на бис она исполнила несколько песен, в том числе и «Инстаграм»*, в которой есть такие строки «И пиши, что хочешь, только не блокируй. Сердце не делится на половину. Банально, но очень красиво. Доброе утро, страна!».
Ранее Арбенина отреагировала на отмену своих концертов в России строками из другой своей песни «Гавань», она написала:
«Не бойся — над нами звезда, не бойся — уже никогда. Не спросит, зачем ты приехал сюда. Не бойся и стой на своем. Мы вместе все переживем»
При этом, по словам гостей концерта в Ереване — исполнительница не касалась темы проведения СВО, встреча с поклонниками прошла в едином порыве.
* Деятельность Instagram✱ и Facebook✱ в России признана экстремистской и запрещена
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ