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Бурятский мальчик отдал все свои накопленные деньги на нужды армии

Общество
Бурятский мальчик отдал все свои накопленные деньги на нужды армии

В Улан-Удэ 10-летний мальчик по имени Богдан передал военным все свои накопленные деньги. Из копилки ребенок достал 3 600 рублей.

Как сообщает сайт РИА Новости, известно об этом стало после того, как глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал о произошедшем.

«Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам», - прокомментировал историю политик.

Сообщается, что переданные деньги пошли на заказ футболок с рисунком мальчика и надписью «Бурятия» на спине. Новый элемент одежды первым надел глава танкового экипажа Виталий Олейников, проходящий лечение в госпитале. Он поблагодарил детей и оценил их вклад в победу.

Ранее стало известно, что мошенник из Бурятии смог обмануть людей на 1,2 миллиона рублей.
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