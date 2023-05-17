Бурятский мальчик отдал все свои накопленные деньги на нужды армии

Сообщается, что переданные деньги пошли на заказ футболок с рисунком мальчика и надписью «Бурятия» на спине. Новый элемент одежды первым надел глава танкового экипажа Виталий Олейников, проходящий лечение в госпитале. Он поблагодарил детей и оценил их вклад в победу.