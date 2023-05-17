Бурятский мальчик отдал все свои накопленные деньги на нужды армии

В Улан-Удэ 10-летний мальчик по имени Богдан передал военным все свои накопленные деньги. Из копилки ребенок достал 3 600 рублей.
Как сообщает сайт РИА Новости, известно об этом стало после того, как глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал о произошедшем.
«Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам», - прокомментировал историю политик.
Сообщается, что переданные деньги пошли на заказ футболок с рисунком мальчика и надписью «Бурятия» на спине. Новый элемент одежды первым надел глава танкового экипажа Виталий Олейников, проходящий лечение в госпитале. Он поблагодарил детей и оценил их вклад в победу.
Ранее стало известно, что мошенник из Бурятии смог обмануть людей на 1,2 миллиона рублей.