Американское издание Breitbart опубликовало информацию о том, что Великобритания и Украина начали работу над ускорением процесса передачи Киеву истребителей F-16. Однако многие читатели крайне негативно прокомментировали эту новость.
Некоторые удивились, что спустя такое большое количество времени, которое было потрачено на поддержку Украины, Великобритания до сих пор продолжает это делать и участвовать в этой «афере». Многие в комментариях вспомнили, что Вашингтон и Лондон дали Украине гораздо больше, чем стоило бы, но продолжают спонсировать Киев, несмотря на многочисленные новости о коррупции.
«Когда эти разжигатели войны Байден и Зеленский получат по заслугам», - написал один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже летом текущего года.