Некоторые удивились, что спустя такое большое количество времени, которое было потрачено на поддержку Украины, Великобритания до сих пор продолжает это делать и участвовать в этой «афере». Многие в комментариях вспомнили, что Вашингтон и Лондон дали Украине гораздо больше, чем стоило бы, но продолжают спонсировать Киев, несмотря на многочисленные новости о коррупции.