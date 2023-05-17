Эксперты рассказали, почему у людей появляется «туман в голове»

Эксперты из здания MEN TODAY рассказали россиянам о причинах появления «тумана в голове».
Главное - стресс, который не только вызывает переутомление, но и ослабляет иммунную систему. Усталость мозга провоцирует затруднения в процессе мышления и мешает сосредоточиться.
Плохая диета может тоже ослабить ваш мозг. Нехватка витамина B12 негативно влияет на когнитивные навыки. Повышенная чувствительность к некоторым элементам также может оказывать неблагоприятные симптомы.
Плохой сон мешает вам не только сконцентрироваться, но и имеет накопительный эффект. Спите минимум по восемь часов и не переутомляйтесь.
Если вы употребляете лекарства и у вас начался «туман мозга», то лучше поговорите со своим лечащим врачом. Это может быть и побочный эффект медикамента.
Заболевания, вроде диабета, анемии, мигрени и множество других могут также влиять на ваши когнитивные функции. Синдром хронической усталости наблюдается практически у 3% людей, так что вы можете вполне оказаться в группе риска.
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