Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Самый дорогой Джеймс Бонд: Актеру Пирсу Броснану исполнилось 70 лет

Общество
Самый дорогой Джеймс Бонд: Актеру Пирсу Броснану исполнилось 70 лет

Ирландскому актеру кино Пирсу Броснану исполнилось 70 лет. Артист стал мировой суперзвездой благодаря большому количеству картин, но самое большое влияние на его известность оказала роль Джеймса Бонда.

Броснан известен как самый высокооплачиваемый агент «007» за всю историю франшизы. Актеру удалось за четыре фильма обогнать даже своих коллег Дэниела Крейга и Шона Коннери. Россиянам, вероятно, больше всего запомнилась кинокартина «Золотой глаз» и его поездка на танке по историческому центру Санкт-Петербурга, – об этом пишет 5-tv.ru.

Ранее актриса Ольга Будина опровергла слухи об отказе от ребенка и отправке его в детский дом. На сегодняшний день у мальчика есть родители, они не лишены прав на его воспитание.
бонд джеймс бонд броснан пирс броснан агент 007
Военкоры ФАН