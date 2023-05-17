Самый дорогой Джеймс Бонд: Актеру Пирсу Броснану исполнилось 70 лет

Броснан известен как самый высокооплачиваемый агент «007» за всю историю франшизы. Актеру удалось за четыре фильма обогнать даже своих коллег Дэниела Крейга и Шона Коннери. Россиянам, вероятно, больше всего запомнилась кинокартина «Золотой глаз» и его поездка на танке по историческому центру Санкт-Петербурга, – об этом пишет 5-tv.ru.