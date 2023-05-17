Страны Запада запланировали крупномасштабные учения у границ России

Предполагается, что в маневрах примут участие 14 стран, в том числе Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания. Согласно сообщению Министерства обороны Швеции, маневры будут проходить с 29 мая по 9 июня и в них примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих из разных стран мира. Основной целью является отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, включая тактические задачи и процедуры командования и управления. Особое внимание на «ACE 23» будет уделено взаимодействию истребителей 4-го и 5-го поколений.