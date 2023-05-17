Глава Амурской области Василий Орлов заявил президенту Владимиру Путину о желании повторно возглавить регион

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказал о планах выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах губернатора региона.
Орлов рассказал президенту, что действующая на данный момент «команда» является «хорошей, работоспособной» – нынешние региональные власти составили планы на ближайшие пять лет и знают, по каким направлениям необходимо работать для развития области. Владимир Путин одобрил намерение губернатора и высоко оценил проделанную работу.
Глава региона в своем обращении в соцсетях отметил, что сейчас «не время для предвыборного пиара». Орлов заявил, что он и его команда продолжат выполнять свою работу, которую оценят жители региона.
Ранее пользователи социальных сетей высмеяли «городушки», построенные Финляндией на границе с Россией. Комментаторы сообщили, что заграждение больше похоже на «садовый забор».