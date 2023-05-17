Засуха, жара, температурные аномалии: Синоптик Тишковец призвал россиян готовиться к уникальному лету

Синоптик и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, чего стоит ожидать россиянам от предстоящего лета.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, ученый призвал не беспокоиться из-за погоды, ведь общий фон будет лишь «немного превышен», а аномалий и вовсе ожидать не стоит.
«В разных регионах цифры немного отличаются. <…> Будет умеренное лето», - заявил Тишковец.
Центральным регионам стоит ожидать среднего повышения летней температуры на 1,5 градуса, Донбасс ждет активный сезон дождей, а Уралу и Сибири необходимо готовиться к сложной ситуации с лесными пожарами. Якутия, Прибайкалье и Центральную Сибирь ожидает засуха.
Ранее во Владивостоке выпал классический «мартовский снег» и усилился ветер.