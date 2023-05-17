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Засуха, жара, температурные аномалии: Синоптик Тишковец призвал россиян готовиться к уникальному лету

Общество
Засуха, жара, температурные аномалии: Синоптик Тишковец призвал россиян готовиться к уникальному лету

Синоптик и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, чего стоит ожидать россиянам от предстоящего лета.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, ученый призвал не беспокоиться из-за погоды, ведь общий фон будет лишь «немного превышен», а аномалий и вовсе ожидать не стоит.

«В разных регионах цифры немного отличаются. <…> Будет умеренное лето», - заявил Тишковец.

Центральным регионам стоит ожидать среднего повышения летней температуры на 1,5 градуса, Донбасс ждет активный сезон дождей, а Уралу и Сибири необходимо готовиться к сложной ситуации с лесными пожарами. Якутия, Прибайкалье и Центральную Сибирь ожидает засуха.

Ранее во Владивостоке выпал классический «мартовский снег» и усилился ветер.
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