Жители Свердловской области потеряли почти 800 тысяч рублей за один день из-за действий мошенников

Мошенники похитили 780 тысяч рублей у четырех жителей Каменска-Уральского 15 мая. Об этом рассказало издание URA.RU
По данным пресс-службы МО МВД России «Каменск-Уральский», четверо граждан обратились с заявлениями о том, что неизвестные мошенники обманным путем завладели их деньгами. Общая сумма ущерба превысила 780 тысяч рублей. Среди потерпевших был человек, которого обманули, предложив скачать на телефон приложение от аферистов. Данные другого свердловчанина похитили при попытке совершить покупки через соцсети. Также мошенники сумели получить данные карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского.
Ранее СМИ сообщили, что мошенник из Бурятии похитил более миллиона рублей у жителей Ивановской области. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.