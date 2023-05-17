Жители Свердловской области потеряли почти 800 тысяч рублей за один день из-за действий мошенников

По данным пресс-службы МО МВД России «Каменск-Уральский», четверо граждан обратились с заявлениями о том, что неизвестные мошенники обманным путем завладели их деньгами. Общая сумма ущерба превысила 780 тысяч рублей. Среди потерпевших был человек, которого обманули, предложив скачать на телефон приложение от аферистов. Данные другого свердловчанина похитили при попытке совершить покупки через соцсети. Также мошенники сумели получить данные карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского.