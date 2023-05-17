«Бывший украинский»: В Германии спортивный чиновник дал характеристику Зеленскому и был вызван «на ковер»

Вице-президент Немецкого футбольного союза Герман Винклер извинился за свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском после его визита в Германию.
14 мая Зеленский посетил Берлин с дипломатическим визитом из-за чего многие дороги были перекрыты и большое количество туристов не пускали в город. В связи с этим Винклер написал пост в своих социальных сетях о приезде «бывшего украинского актера». Он также написал, что на удивление памятник советским воинам все еще находится на своем месте, несмотря на визит Зеленского.
После этого президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф вызвал Винклера к себе и отчитал за насмешки над украинским лидером, которого в тот день награждали премией Карла Великого. Позже Винклер удалил свои аккаунты в социальных сетях и заявил, что приносит свои извинения за излишнюю эмоциональность.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин для обсуждения нового военного пакета. Эта поездка состоялась сразу после визита в Италию.