«Бывший украинский»: В Германии спортивный чиновник дал характеристику Зеленскому и был вызван «на ковер»

14 мая Зеленский посетил Берлин с дипломатическим визитом из-за чего многие дороги были перекрыты и большое количество туристов не пускали в город. В связи с этим Винклер написал пост в своих социальных сетях о приезде «бывшего украинского актера». Он также написал, что на удивление памятник советским воинам все еще находится на своем месте, несмотря на визит Зеленского.