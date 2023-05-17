Georgian Airways подверглась критике из-за возобновления авиасообщения с Россией

В авиакомпании Georgian Airways заявили, что подверглись большому наплыву критики из-за своего решения начать полеты в Россию.
Как сообщает пресс-центр перевозчика, против них несправедливо развернута «грязная кампания», которая лишь мешает им работать и «выполнять волю грузинского народа». Сами же оскорбления они считают «неприемлемыми», ведь выполнение рейсов Москва – Тбилиси было одобрено государством.
«Самыми болезненными являются нападки, связанные с нашими патриотическими чувствами», - заявили в Georgian Airways.
Ранее стало известно, что началась продажа билетов на рейсы из Грузии в Россию. Регулярные полеты начнутся с 20 мая и будут длиться 3 часа 15 минут.