Georgian Airways подверглась критике из-за возобновления авиасообщения с Россией

Как сообщает пресс-центр перевозчика, против них несправедливо развернута «грязная кампания», которая лишь мешает им работать и «выполнять волю грузинского народа». Сами же оскорбления они считают «неприемлемыми», ведь выполнение рейсов Москва – Тбилиси было одобрено государством.