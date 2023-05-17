Актриса Ольга Будина назвала ложью слухи об отказе от ребенка и его сдаче в детский дом

Слухи содержали информацию, что артистка якобы усыновила мальчика, но позже отказалась от него. Будина заявила, что в настоящее время у ребенка есть родители, которые не лишены прав на его воспитание. По ее словам, она «просто помогала» мальчику, и не только ему, а многим талантливым детям.