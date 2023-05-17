Актриса Ольга Будина назвала ложью слухи об отказе от ребенка и его сдаче в детский дом

Российская актриса Ольга Будина развеяла распространяемые в социальных сетях и Интернете слухи о сдаче ребенка в детский дом. Она назвала такую информацию «глупой». Об этом пишет 5-tv.ru.
Слухи содержали информацию, что артистка якобы усыновила мальчика, но позже отказалась от него. Будина заявила, что в настоящее время у ребенка есть родители, которые не лишены прав на его воспитание. По ее словам, она «просто помогала» мальчику, и не только ему, а многим талантливым детям.
Ранее сообщалось, что школьница из США была отстранена от занятий за видеозапись, которую она сделала во время произнесения преподавателем расистских высказываний. Учитель признался, что во время уроков использовал в речи оскорбительное для чернокожих слово на букву «н» в ходе рассказа о правомерности его употребления.