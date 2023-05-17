Эксперт Гузель Евстигнеева развеяла популярный миф о пользе частого порционного питания

Процесс пищеварения занимает от четырех до шести часов. То есть любая пища, попадая в организм, пробудет там минимум четыре часа. Если дать желудку перерыв между приемами пищи, то он спокойно переварит съеденное, усвоит еду правильно и будет сжигать жир. Однако, если потреблять пищу часто и маленькими порциями, то организм не будет успевать ее переваривать и начнет откладывать ее в лишний вес, информирует «Пятый канал».