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Эксперт Гузель Евстигнеева развеяла популярный миф о пользе частого порционного питания

Общество
Эксперт Гузель Евстигнеева развеяла популярный миф о пользе частого порционного питания

Диетолог Гузель Евстигнеева объяснила, почему не стоит прибегать к перекусам вместо полноценного приема пищи.

Процесс пищеварения занимает от четырех до шести часов. То есть любая пища, попадая в организм, пробудет там минимум четыре часа. Если дать желудку перерыв между приемами пищи, то он спокойно переварит съеденное, усвоит еду правильно и будет сжигать жир. Однако, если потреблять пищу часто и маленькими порциями, то организм не будет успевать ее переваривать и начнет откладывать ее в лишний вес, информирует «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что врач Оксана Панова рассказала о вреде перекусов во время работы. По словам эксперта, как правило, люди в офисе «перехватывают» печеньками, шоколадками и прочими не особо полезными закусками, что ощутимо увеличивает количество съеденных за день калорий и прибавляет вес.
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