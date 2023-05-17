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Глава ГУР Украины Буданов назвал ключевой фактор для завершения боевых действий

Политика
Глава ГУР Украины Буданов назвал ключевой фактор для завершения боевых действий

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилл Буданов, призвал создать 100-километровую демилитаризованную зону между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание MK.RU.

Он подчеркнул, что создание подобной зоны является ключевым вопросом для окончания боевых действий.

«Вопрос окончания боевых действий заключается в создании демилитаризованной зоны. Это наша цель», — отметил Буданов.

Ранее Буданов в ходе беседы с блогером Сергеем Ивановым подтвердил причастность Киева к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление и назвала пособниками террористов всех спонсоров киевского режима. Кроме того, она упрекнула ООН в бездействии.
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