Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилл Буданов, призвал создать 100-километровую демилитаризованную зону между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание MK.RU.
Он подчеркнул, что создание подобной зоны является ключевым вопросом для окончания боевых действий.
«Вопрос окончания боевых действий заключается в создании демилитаризованной зоны. Это наша цель», — отметил Буданов.
Ранее Буданов в ходе беседы с блогером Сергеем Ивановым подтвердил причастность Киева к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление и назвала пособниками террористов всех спонсоров киевского режима. Кроме того, она упрекнула ООН в бездействии.