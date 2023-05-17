Глава ГУР Украины Буданов назвал ключевой фактор для завершения боевых действий

Ранее Буданов в ходе беседы с блогером Сергеем Ивановым подтвердил причастность Киева к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление и назвала пособниками террористов всех спонсоров киевского режима. Кроме того, она упрекнула ООН в бездействии.