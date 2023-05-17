Американскую школьницу отстранили от учебы после записи видео, на котором ее учитель оскорбляет чернокожих

Американская 15-летняя школьница Мэри Уолтон была отстранена от учебы на три дня после того, как записала видеозапись, на которой видно, что ее учитель произносит расистские оскорбления.
Как сообщает сайт The Washington Post, адвокат ребенка Натали Халл уверена, что девочка сделала все правильно.
«Этот ребенок сделал то, что мы хотим, чтобы делали все люди — увидели что-то неправильное – сообщите об этом», - заявил представитель девочки в суде.
После скандала директор школы сообщил, что учитель, который был ранее отправлен в административный отпуск, больше не работает, ведь обеспечение безопасности и комфорта в школе является приоритетной задачей для работников образовательного учреждения.
Учитель же оправдывается тем, что произносил оскорбительное для чернокожих слово на букву «н» в ходе обсуждения правомерности использования данного оскорбления афроамериканцами. По его словам, это слово для них так же недопустимо, потому что использовалось как уничижительное для рабов на плантациях.
На данный момент идет судебное разбирательство. Мать девочки и адвокат активно настаивают на правоте девочки и «неправильном понимании законов», штат же пока уверен в том, что наказание для подростка заслуженное, ведь телефон «помешал учебному процессу».
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