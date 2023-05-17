Американскую школьницу отстранили от учебы после записи видео, на котором ее учитель оскорбляет чернокожих

Учитель же оправдывается тем, что произносил оскорбительное для чернокожих слово на букву «н» в ходе обсуждения правомерности использования данного оскорбления афроамериканцами. По его словам, это слово для них так же недопустимо, потому что использовалось как уничижительное для рабов на плантациях.