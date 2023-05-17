Эксперты рассказали о взаимосвязи заработка женщины с ее сексуальной жизнью

Сексолог Оксана Луканина рассказала об изменениях в сексуальной жизни женщин на фоне того, что необходимость создавать семью для выживания исчезла.
По словам Луканиной, сейчас женщины способны зарабатывать много и содержать себя сами, поэтому вступать в отношения и создавать семью для того, чтобы выжить или иметь возможность прокормить себя, им больше не нужно. Поэтому большое количество женщин вступают в сексуальные отношения для своего удовольствия, а не потому, что нужно создать семью, информирует издание «Моменты».
Ранее сообщалось, что психолог Кейтлин Кантор рассказала о главных ошибках в отношениях, которые приводят к расставанию. Зачастую многие партнеры игнорируют необходимость диалогов в отношениях, связанных с каким-либо проблемами или неудачами. Это приводит к расставанию из-за накопившейся недосказанности.