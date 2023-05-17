«Садовый забор»: пользователи Сети раскритиковали «городушки» на границе России и Финляндии

Ранее сообщалось, что американский актер Майкл Дуглас стал обладателем награды «Золотая пальмовая ветвь» на 76-ом Каннском кинофестивале. Дуглас отметил, что такая заслуга является для него самой значимой и пошутил, что по возрасту он старше фестиваля.