«Садовый забор»: пользователи Сети раскритиковали «городушки» на границе России и Финляндии

Обозреватель Иида Халликайнен рассказала о «мерах» властей Финляндии по «защите» границы государства. Пограничная служба страны опубликовала фотографию пробного участка заграждения на границе с Россией.
Пользователи социальных сетей выразили ироничное возмущение дизайном конструкции. Комментаторы сообщили погранслужбе, что заграждение больше похоже на «забор для сада». Исследователи этого вопроса назвали постройку «шуткой», однако они «не удивлены» произошедшим, – пишет издание Ilta-Sanomat.
Ранее сообщалось, что американский актер Майкл Дуглас стал обладателем награды «Золотая пальмовая ветвь» на 76-ом Каннском кинофестивале. Дуглас отметил, что такая заслуга является для него самой значимой и пошутил, что по возрасту он старше фестиваля.