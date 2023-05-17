США готовы отремонтировать поврежденный на Украине ЗРК Patriot

На ежедневном брифинге Белого дома Кирби заявил, что на данный момент США не могут подтвердить информацию о повреждении американского комплекса на Украине. Он также отметил, что американская помощь в его ремонте будет зависеть от степени повреждения. Политик подчеркнул, что США ранее помогали в ремонте гаубиц за пределами Украины, и если системе Patriot потребуется ремонт за ее пределами, то США готовы оказать помощь.