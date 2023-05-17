США готовы отремонтировать поврежденный на Украине ЗРК Patriot

Официальный представить Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в починке «подбитого» на Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает издание «Известия».
На ежедневном брифинге Белого дома Кирби заявил, что на данный момент США не могут подтвердить информацию о повреждении американского комплекса на Украине. Он также отметил, что американская помощь в его ремонте будет зависеть от степени повреждения. Политик подчеркнул, что США ранее помогали в ремонте гаубиц за пределами Украины, и если системе Patriot потребуется ремонт за ее пределами, то США готовы оказать помощь.
Ранее американский военный эксперт Джефф Ламир назвал ошибкой поставку комплексов Patriot на Украину. Он уверен, что они не способны существенно изменить положение ВСУ на фронте.