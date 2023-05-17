СМИ: Зеленский стер Христа с иконы для освещения проблем Украины и возмутил верующих

Зеленский посетил Рим, где встретился с понтификом и преподнес ему подарок, а именно икону Богоматери с Христом-младенцем. Однако вместо четкого изображения они были представлены в виде очертаний и пятен. Как сообщает издание Il Fatto Quotidiano, этот жест должен был символизировать похищение украинских детей с территории Украины, однако для всех верующих он стал похож на потерю Христа, то есть миссии. Таким образом, в иконе можно было увидеть отказ от Христа.