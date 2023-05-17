Воздушная тревога объявлена на территории Днепропетровской области

Ранее американские средства массовой информации сообщили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный ВСУ, получил повреждения вследствие нанесенного удара со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. CNN утверждает, что в настоящее время специалисты проводят его осмотр для выявления необходимости отправки ЗРК на ремонт в США.