Воздушная тревога объявлена на территории Днепропетровской области

Министерство цифровой трансформации Украины обновило информацию о работающих на территории страны воздушных тревогах. Соответствующие данные были представлены на интерактивной онлайн-карте.
Сообщается, что системы предупреждения сработали на территории Днепропетровской области. Также сирены звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Информация о причинах объявления воздушной тревоги не предоставлена.
Ранее американские средства массовой информации сообщили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный ВСУ, получил повреждения вследствие нанесенного удара со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. CNN утверждает, что в настоящее время специалисты проводят его осмотр для выявления необходимости отправки ЗРК на ремонт в США.