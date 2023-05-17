Российский брокер даст жителям РФ доступ к латиноамериканским и южнокорейским акциям

Крупнейший розничный брокер «Финам» заявил, что начнет давать россиянам доступ для покупки зарубежных акций.
Как сообщает сайт РБК, покупатели смогут выйти на рынки стран Латинской Америки и Южной Кореи. Глава брокера считает, что на новые государства может прийтись до 10% общего спроса. Сами транзакции будут проводиться с помощью иностранных посредников.
«Погружаться в новое регуляторное поле достаточно дорого», - заявил президент «Финам» Владислав Кочетков.
Компания планирует начать работу на новых рынках до конца этого года. До этого ими были открыты для покупок из России индийские акции.
Ранее брокер «Атон» запретил своим клиентам совершать сделки с «недружественными странами».