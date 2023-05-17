Российский брокер даст жителям РФ доступ к латиноамериканским и южнокорейским акциям

Как сообщает сайт РБК, покупатели смогут выйти на рынки стран Латинской Америки и Южной Кореи. Глава брокера считает, что на новые государства может прийтись до 10% общего спроса. Сами транзакции будут проводиться с помощью иностранных посредников.