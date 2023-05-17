Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал о способе избавления от бродячих собак

Парламентарий выступил за расширение полномочий регионов РФ в этой области. Он предложил ввести штрафы, льготную стерилизацию и программу «по пристройке» бездомных животных. Бурматов также отметил, что на федеральном уровне еще не введена регистрация четверолапых, и правильным решением будет передача этих полномочий регионам. По словам депутата, в некоторых субъектах РФ проблема бездомных животных уже решена, например, в Москве найти таких собак довольно сложно, считает чиновник.