Билл Гейтс дал очень важный совет студентам и трудоголикам

Американский миллиардер и создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил перед выпускниками американского Университета Северной Аризоны и дал несколько важных на его взгляд советов. Текст его обращения предоставил сайт издания «Правила Жизни».
Так, он посоветовал студентам позволять себе почаще отдыхать, ведь «бездельниками вы не станете», если позволите себе немного полежать и расслабиться.
Работу он также посоветовал не ставить на первое место, ведь «в жизни есть нечто большее» чем перекладывание бумаг и подсчет бухгалтерии.
«Находите время на отношения», - порекомендовал Гейтс.
Миллиардер также призвал людей не бояться допускать ошибки и не недооценивать силу дружбы. Заниматься любимым делом и никогда не бояться поменять свой жизненный путь - также важно по мнению Гейтса.
Ранее стало известно, что стартап Билла Гейтса будет участвовать в конкурсе на создание ядерных реакторов.