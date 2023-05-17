Эксперт Константин Кеворкян заявил о необходимости смещения линии фронта

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Никишин рассказал о причине провала контрнаступления ВСУ. По словам Никишина, один из единственных вариантов для Киева организовать успешную атаку – это наступать по нескольким направлениям сразу, а это не представляется возможным в силу дефицита боеприпасов и техники ВСУ.