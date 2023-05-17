Эксперт Константин Кеворкян заявил о необходимости смещения линии фронта

Политик Константин Кеворкян рассказал о том, что нужно сделать для прекращения обстрела Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
На данный момент одной из главных целей Вооруженных сил России (ВС РФ) является смещение линии фронта подальше от Белгородской области. Военным стоит отодвинуть границу до Харькова, чтобы обезопасить близлежащие к Белгороду города и прекратить постоянные обстрелы области, которые производятся со стороны ВСУ, приводит слова Кеворкяна URA.RU.
Он отметил, что для этого российской армии необходимо форсировать реку Оскол и захватить город Купянск, чтобы нарушить железнодорожное сообщение со стороны украинского фронта.
Ранее сообщалось, что эксперт Александр Никишин рассказал о причине провала контрнаступления ВСУ. По словам Никишина, один из единственных вариантов для Киева организовать успешную атаку – это наступать по нескольким направлениям сразу, а это не представляется возможным в силу дефицита боеприпасов и техники ВСУ.