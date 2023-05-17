ВСУ совершили 63 атаки по территории ДНР за 16 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 63 фактах обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР за 16 мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (29 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (26 обстрелов из артиллерии калибром 152 мм); ясиноватское (шесть обстрелов из ударного БПЛА и артиллерии 155 мм); волновахское (два обстрела из артиллерии калибром 152 мм). Сообщается, что всего ВСУ за сутки выпустили 357 различных боеприпасов по территории ДНР.
Районы 11 населенных пунктов оказались под огнем 16 мая: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка и Евгеновка. За прошедшие сутки поступала информация о ранении женщины в Макеевке.
Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило об успешном сотрудничестве с Кишиневом по возвращению детей, эвакуированных из зоны проведения СВО. Власти Молдавии активно помогают России в этом вопросе.