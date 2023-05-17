ВСУ совершили 63 атаки по территории ДНР за 16 мая

Вооруженные силы Украины совершили атаки по четырем направлениям: донецкое (29 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (26 обстрелов из артиллерии калибром 152 мм); ясиноватское (шесть обстрелов из ударного БПЛА и артиллерии 155 мм); волновахское (два обстрела из артиллерии калибром 152 мм). Сообщается, что всего ВСУ за сутки выпустили 357 различных боеприпасов по территории ДНР.