Появились подробности ДТП с машиной певца Александра Розенбаума

Выяснилось, что водитель ВАЗ 2112 двигался задним ходом с открытой пассажирской дверью и задел припаркованный рядом внедорожник Exeed. Инцидент произошел возле дома № 132 на улице Просвещения в 12:10. Оба транспортных средства получили повреждения, однако водители не пострадали.