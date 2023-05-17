Появились подробности ДТП с машиной певца Александра Розенбаума

ДТП с участием автомобиля известного российского музыканта Александра Розенбаума произошло 16 мая в Новочеркасске. Издание «Известия» рассказало о подробностях происшествия.
Выяснилось, что водитель ВАЗ 2112 двигался задним ходом с открытой пассажирской дверью и задел припаркованный рядом внедорожник Exeed. Инцидент произошел возле дома № 132 на улице Просвещения в 12:10. Оба транспортных средства получили повреждения, однако водители не пострадали.
Ранее СМИ сообщили, что авария произошла после того, как Розенбаум приехал к Южно-Российскому государственному политехническому университету. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, которые зарегистрировали факт происшествия.