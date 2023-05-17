Оператора связи в Хабаровске оштрафовали на 600 тысяч рублей за неисполнение обязанностей

Хабаровская прокуратура привлекла к административной ответственности оператора связи, который не смог заблокировать звонок мошенников.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, местной жительнице поступил звонок, номер которого был подменен специальной программой и выглядел как российский. В результате разговора, женщину обманули и сняли с ее счета 1,2 млн рублей.
Оператор связи, по уверению прокуратуры, не смог справиться со своей задачей и не заблокировал звонок с подменой номеров. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи) и «выписали» штраф на 600 тысяч рублей.
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