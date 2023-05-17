Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оператора связи в Хабаровске оштрафовали на 600 тысяч рублей за неисполнение обязанностей

Общество
Оператора связи в Хабаровске оштрафовали на 600 тысяч рублей за неисполнение обязанностей

Хабаровская прокуратура привлекла к административной ответственности оператора связи, который не смог заблокировать звонок мошенников.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, местной жительнице поступил звонок, номер которого был подменен специальной программой и выглядел как российский. В результате разговора, женщину обманули и сняли с ее счета 1,2 млн рублей.

Оператор связи, по уверению прокуратуры, не смог справиться со своей задачей и не заблокировал звонок с подменой номеров. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи) и «выписали» штраф на 600 тысяч рублей.

Ранее сайт «Ридус» рассказал о новых методах обмана россиян.
хабаровск оператор связи прокуратура
Военкоры ФАН