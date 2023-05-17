Оператора связи в Хабаровске оштрафовали на 600 тысяч рублей за неисполнение обязанностей

Оператор связи, по уверению прокуратуры, не смог справиться со своей задачей и не заблокировал звонок с подменой номеров. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи) и «выписали» штраф на 600 тысяч рублей.