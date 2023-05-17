Три женщины задержаны в Москве по подозрению в продаже младенца за 60 тысяч рублей

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту продажи маленького ребенка на севере Москвы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Столичный СК».
Действуя организованной группой, три женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения 15 мая 2023 года продали девочку 2023 года рождения за 60 тысяч рублей четвертой женщине, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Фигурантки, после того, как «поменяли ребенка на деньги» были задержаны стражами порядка.
Следователи в настоящее время проводят комплекс проверок с целью установления деталей произошедшего. На данный момент жизни малыша ничего не угрожает – он находится в специальном медучреждении.
Ранее правоохранительные органы Таиланда задержали 25-летнего выходца из Польши по подозрению в убийстве украинской модели Алены Савченко. Девушка скончалась от множества колющих ранений.