Три женщины задержаны в Москве по подозрению в продаже младенца за 60 тысяч рублей

Действуя организованной группой, три женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения 15 мая 2023 года продали девочку 2023 года рождения за 60 тысяч рублей четвертой женщине, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Фигурантки, после того, как «поменяли ребенка на деньги» были задержаны стражами порядка.