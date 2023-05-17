МИД РФ заявил об успешном сотрудничестве с Молдавией для возвращения детей с территории Украины

Министерство иностранных дел России рассказало о дальнейшем сотрудничестве Москвы и Кишинева по вопросу транспортировки детей с Донбасса.
Власти Молдавии активно помогают России в вопросе возвращения детей. В частности, это заключается в организации беспрепятственного и ускоренного въезда в РФ российских граждан, эвакуированных в Молдавию. Это сотрудничество очень важно для Москвы, поэтому Кремль рассчитывает на его дальнейшее продолжение, говорится в официальном заявлении МИД России.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, где встретился с Папой Римским Франциском для обсуждения вооруженного конфликта Москвы и Киева. В частности, Зеленский поднял тему военных преступлений России и похищения детей с территории страны.