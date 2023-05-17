Майкл Дуглас награжден «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале

79-летний актер изд США Майкл Дуглас получил награду «Золотая пальмовая ветвь» на 76-ом Каннском кинофестивале. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
Награду легендарному актеру вручала Ума Турман, которая назвала его «вечной звездой».
«76 лет? Я даже старше фестиваля», - пошутил победитель.
Лауреат двух «Оскаров» и шести «Золотых глобусов» отметил престижность своей новой награды и заявил, что Канны «стоят особняком» в списке остальных кинопремий, которые он уже получал.
Ранее сайт «Ридус» рассказал о том, что именитый кинокритик Денис Корсаков не нашел оснований для Минкульта РФ запрещать прокат фильма «Убийца «священный паук».